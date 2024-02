In diesen Filmen traten die Culkin-Brüder bisher gemeinsam auf

Auch wenn sie noch nie zuvor alle zusammen in einem Film- oder Serienprojekt vertreten waren, ist es doch nicht das erste Mal, dass einige der Culkin-Brüder für ein- und dasselbe Projekt vor der Kamera standen. So spielte etwa der zwei Jahre jüngere Kieran Culkin in "Kevin - Allein zu Haus" Macaulay Culkins jüngeren Bruder Fuller McCallister. Rory Culkin hingegen verkörperte in "Richie Rich" und der Independent-Tragikomödie "Igby" jüngere Versionen der von seinen Brüdern Macaulay und Kieran Culkin gespielten Figuren.