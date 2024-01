Kieran Culkin: Vom kleinen "Kevin"-Bruder zum Emmy-Gewinner

Kieran Culkin hat sein Filmdebüt Macaulay zu verdanken, in dessen Schatten er lange stand. Sein älterer Bruder hatte im Filmgeschäft schon Fuß gefasst, ehe er 1990 mit der Titelrolle in "Kevin - Allein zu Haus" zum (Kinder-)Star wurde.

Kieran Culkin wurde in "Kevin - Allein zu Haus" ebenfalls besetzt. Er spielte Fuller McCallister - Kevins jüngster Cousin und berüchtigter Bettnässer. Kevin will auf keinen Fall mit ihm in einem Bett schlafen. In "Kevin - Allein in New York" kehrte Kieran Culkin zwei Jahre später als Fuller zurück. Dazwischen traten die Culkin-Brüder gemeinsam in "Mama, ich und wir zwei" von "Kevin"-Regisseur Chris Columbus (65) auf.