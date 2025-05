Banks und Broome setzen ihre Film-Liebe fort

"Your Fault: London" und "Our Fault: London": Mit diesen Titeln wird die britische Neuauflage der international gefeierten Culpables-Trilogie von Mercedes Ron komplettiert. Die beiden neuen Filme basieren auf dem zweiten und dritten Band der Bestseller-Reihe und gehen im Mai in Produktion. Asha Banks ("A Good Girl's Guide to Murder") und Matthew Broome (The Buccaneers) kehren in ihren Rollen als Noah und Nick zurück und führen die bewegende Lovestory weiter.

"Your Fault: London" und "Our Fault: London" erscheinen weltweit in über 240 Ländern und Regionen und werden für Prime-Mitglieder ohne Zusatzkosten im Rahmen des Prime-Abonnements verfügbar sein. Hier geht's direkt zum Film "Culpa Mia – Meine Schuld: London"!