Auch nach über 20 Jahren polarisiert die Kultserie "Sex and the City" noch immer. Cynthia Nixon (59), die darin Miranda Hobbes verkörperte, findet in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Grazia" jetzt deutliche Worte zu ihrer eigenen Serie. Zwar betont Nixon auch, dass 90 Prozent der Show "immer noch ziemlich großartig" seien, doch gleichzeitig stellt sie klar: "Bestimmte Dinge sind wirklich nicht gut gealtert."

Was Nixon am meisten störte? Die fehlende Vielfalt. "Es war immer sehr schwierig, in einer Show zu sein, die so weiß war. Ich habe das immer gehasst", gibt sie offen zu. Wenn das Thema angesprochen wurde, sei die Antwort stets dieselbe gewesen: "Das ist Candace Bushnells Welt und es ist eine sehr weiße Welt." Diese Aussage bezieht sich auf die Autorin der ursprünglichen Zeitungskolumne und des Buchs von 1996, auf dem die Serie basierte. Für Nixon war diese Begründung jedoch nie zufriedenstellend: "Ich dachte mir nur: Okay..."