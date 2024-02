"Ich habe nicht realisiert, dass man den Job jemals bekommen kann"

Der Schauspieler, der als Portier in einem Hotel arbeitete, habe zwar für die Rolle vorgesprochen, aber "ich habe nicht realisiert, dass man den Job jemals bekommen kann". Er könne sich daran erinnern, "dass ich große Angst hatte, als ich den Anruf bekam, es zu tun. 'Was soll das heißen, ich muss das wirklich machen?'"

Cooper habe damals nicht mit Autos mit Schaltgetriebe fahren können, sollte das aber in seiner Rolle und sei daher zu einer Fahrschule geschickt worden. "Und ich habe es trotzdem vermasselt", scherzt er. "Also haben sie jemand anderen das Auto fahren lassen und ich musste so tun, als ob wir anhalten würden." So angsteinflößend das Ganze zunächst war, so viel Spaß habe es schließlich gemacht und "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (58) sei "unglaublich" gewesen.