Missy May Mitko dankbar

"Ich bin Mitko unendlich dankbar dafür, dass er mich Woche für Woche so trainiert hat, dass der Sieg möglich war - ich hätte das nie gedacht", streute Missy May - die 36-Jährige war erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen - ihrem Tanzpartner in der Aussendung Rosen. Der wiederum meinte: "Wir haben viele Ups gehabt, aber genauso viele Downs. Die Downs haben sich aber nie wie solche angefühlt, weil wir immer ein Team waren und das ist das Schönste, was ich je erlebt habe."

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz freute sich, dass nach zwei Staffeln mit coronabedingten Einschränkungen "'Dancing Stars' heuer wieder seine volle Strahlkraft entfalten" habe können. May und Stefanin gratulierte sie zum "verdienten Sieg".