Gleiches Spiel, andere Perspektive: Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher (30) ist die neue Gastjurorin bei der österreichischen Version von "Let's Dance" (RTL). Am Freitag (31.3.) wird sie in der Live-Sendung "Dancing Stars" (ORF 1) neben den beiden ehemaligen Tanzprofis Maria Santner-Angelini (36) und Balázs Ekker (46) am Jurypult Platz nehmen. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.