Nach einer kurzen Osterpause wird es für die "Dancing Stars" am Freitag, dem 25. April 2025, in Folge 6 gleich doppelt spannend, wenn um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zum ersten Mal jeweils zwei Tänze präsentiert werden. Neben dem gewohnten Einzeltanz müssen die Teilnehmer hr Können auch bei einem Tanzmarathon zu Lindy Hop unter Beweis stellen, um Publikum und Jury zu überzeugen.