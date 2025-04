Neben dem gewohnten Einzeltanz erwarten die Tanzpaare in der siebten Live-Show von "Dancing Stars" am 2. Mai 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auch spannende Salsa-Duelle. Den Song dazu erfahren die Teilnehmer aber erst am Parkett.

Freuen darf sich das Publikum außerdem auf einen ganz besonderen Showact: Anlässlich 40 Jahre "Rock Me Amadeus" bringen Mitglieder der Original-Band von Falco gemeinsam mit heimischen Star-Solisten den Original-Sound in den "Dancing Stars"-Ballroom. Mit dabei sind Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Edita Malovčić, Georgij Makazaria, Andie Gabauer, Roman Gregory, Tini Kainrath und Moritz Mausser, der Hauptdarsteller der Erfolgsproduktion "Rock Me Amadeus".