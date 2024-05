"Klarer Bruch" zwischen Serie und "Potter"-Filmen

Die neue Serie und die acht Filme, in denen Radcliffe die Hauptrolle spielte, sollen offenbar nichts miteinander zu tun haben. Der 34-Jährige deutete an, dass die Macher der Serie "klugerweise einen klaren Bruch" wollen, um die geplante TV-Show von der beliebten Filmreihe zu trennen. "Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn wir darin etwas tun würden", fügte er hinzu.

Vergangenes Jahr sagte Radcliffe bereits zu "Comic Book", dass er "definitiv" nicht an der neuen Serie mitwirken wolle, die eine genauere Adaption der Bestseller von J.K. Rowling (58) sein soll. Jede Staffel soll ein einzelnes Buch abdecken. "Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will und wahrscheinlich nicht herausfinden will, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen", so Radcliffe.