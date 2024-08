Selbst nach Jahren hat schon manch eine verschollen geglaubte Katze den Weg zurück zu ihrer alten Heimat gefunden - warum sollte es bei Deutschlands bekanntester TV-Katze anders sein? Wie VOX bereits Mitte Juni dieses Jahres anlässlich einer umfangreichen Jahresvorschau für die Season 2024/25 mitgeteilt hatte, wird Daniela Katzenberger (37) dort mit einer Fortsetzung ihrer zuletzt bei RTL ausgestrahlten Doku-Soap beschenkt. Zunächst hieß es nur, dass es noch in diesem Jahr so weit sein soll. Doch nun ließ der Sender die Katze aus dem Sack: Bereits ab dem 6. September, also in knapp einem Monat, geht es los.

Unter dem schlichten Titel "Daniela Katzenberger" darf sie dann zur Primetime um 20:15 Uhr und zum Auftakt gar mit einer Doppelfolge Einblicke in ihr reges Familienleben gewähren. Bei RTL+ gibt es die Folgen sogar stets eine Woche zuvor zu sehen.