Discovery+ zeigt zum Start Daniela Katzenberger auf Bauernhof

In Sachen Showgeschäft läuft es bei Daniela Katzenberger (35) rund. Ab dem 22. Juni gibt es nicht nur bei RTLzwei immer mittwochs ab 20:15 Uhr die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen. Sie bekommt auch ihr eigenes Format bei einem Streamingdienst, der in wenigen Tagen hierzulande an den Start geht.

Discovery+ soll am 28. Juni in Deutschland und Österreich starten, teilt der Streamingdienst mit, der sich auf Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Formate spezialisiert hat. Dazu gehören demnach unter anderem neben Live-Sport, True Crime und Lifestyle-Sendungen auch lokale Formate wie die Eigenproduktion "Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour".