Manny Alvarez soll der Endzeitserie aber erhalten bleiben. "Deadline" spricht von einem Recasting der Rolle . Wer den Part in Season drei übernehmen wird, steht aber noch nicht fest.

Er stieg erst in der zweiten Staffel bei "The Last of Us" ein - nun hört er schon wieder auf . Wie "Deadline" berichtet, ist Danny Ramirez (33) bei der dritten Runde der Videospieladaption nicht mehr dabei. Als Grund nennt das Branchenmagazin Terminkonflikte. Ramirez verkörperte in vier Folgen Many Alvarez, ein Mitglied der Rebellentruppe Fireflys und loyaler Mitstreiter von Abby (Kaitlyn Dever, 29).

Große Aufgaben im MCU für Danny Ramirez

Dass Danny Ramirez künftig keine Zeit für "The Last of Us" findet, liegt auf der Hand. Vor dem US-Darsteller mit mexikanischen und kolumbianischen Wurzeln liegen große Aufgaben im Marvel Cinematic Universe. Er gehört als Joaquin Torres alias Falcon zum Superheldenensemble von "Avengers: Doomsday". Der Film soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Seinen Einstand als Joaquin Torres feierte Danny Ramirez 2021 in der Serie "The Falcon and the Winter Soldier". In dem Film "Captain America: Brave New World" übernahm Joaquin dann den Mantel des Falcon.

Danny Ramirez arbeitet nach einer Zeit als Model seit 2015 als Schauspieler. Er war in Gastrollen in Serien wie "The Affair", "Orange Is The New Black" oder "Black Mirror". Im Kino spielte er etwa in "Top Gun: Maverick", wo er den Kampfpilotenanwärter Lt. Mickey "Fanboy" Garcia mimte.