"The Last of Us" hat Zuschauer:innen in beinahe jeder Episode neue Figuren vorgestellt und ihnen eine so ergreifende Geschichte gegeben, dass man gar nicht anders konnte, als den Tränen freien Lauf zu lassen. Besonders eine Folge ist dem Publikum noch bittersüß in Erinnerung: Folge 3, in der die aufwühlende Liebesgeschichte von Bill und Frank erzählt wird, gilt bei vielen als die emotionalste und beste Folge der ohnehin großartigen Serie (sowie als Serien-Sternstunde der vergangenen Jahre).

Nun könnten Fan-Träume wahr werden, denn Nick Offerman sprach bei den Creative Arts Emmys, wo er als bester Gastdarsteller für die Rolle von Bill ausgezeichnet wurde, über ein mögliches Spin-off bzw. Prequel, in dem die beiden Männer im Fokus stehen sollen.