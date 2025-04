Eigentlich hatte ja Matt Murdock (Charlie Cox) seiner Zweitexistenz als Daredevil längst abgeschworen, doch nachdem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) Bürgermeister von New York City geworden ist, überschlagen sich die Ereignisse. Auf welches – vorerst offene – Ende steuert die erste Staffel von "Daredevil Born Again" zu? Genau darauf wollen wir euch jetzt eine Antwort bieten, indem wir euch das Finale der Disney+- Serie erklären .

Ben Poindexter, jener angebliche Amokschütze, der in Folge 1 Foggy Nelson (Elden Henson) ermordet hat, ist ausgebrochen und will sich nun an Fisk rächen. Matt Murdock ist klar geworden, dass die Ermordung seines alten Freundes und Partners eine gezielte Aktion gewesen sein muss, hinter der wohl der Kingpin steckte. Doch auf dem Gala-Abend des Bürgermeisters hat Matt die völlige Wahrheit erkannt: Fisks Ehefrau Vanessa (Ayelet Zurer) hat Foggys Ermordung in Auftrag gegeben .

Matt hat sich aber inzwischen selbst entlassen und findet in seiner Wohnung den Punisher (Jon Bernthal) vor. Gemeinsam mischen sie Fisks Miliz auf. Anhand einer bestimmten Patrone erkennt Daredevil, dass einer der Angreifer Hector Ayala aka. White Panther getötet hat und hinter diesem Mord somit ebenfalls Fisk steckt. Daredevil und der Punisher können gerade noch entkommen, bevor die ganze Wohnung in die Luft fliegt und werden von Karen Page (Deborah Ann Woll) aufgesammelt.

Fisk nutzt seine Machtposition als Bürgermeister nun dafür aus, dass er eine Initiative "Sichere Stadt" ausruft. Er lässt seine selbst zusammengestellte Armee von skrupellosen Sicherheitsleuten - alles entlassene Cops - gegen "alle, die Selbstjustiz üben" losziehen, die Stadt abriegeln und den Strom abschalten. Damit will er die Situation noch mehr eskalieren lassen. Außerdem gibt er seinem nächsten Vertrauten den Auftrag zum Mord am verletzten Murdock.

Daredevils eigene Armee gegen Fisk

Commissioner Gallo will sich gegen Fisk stellen und sagt ihm auf den Kopf zu, dass er immer noch der Kingpin ist – daraufhin wird er von ihm mit bloßen Händen getötet: vor seiner Miliz-Truppe zerquetscht er ihm den Schädel. Am nächsten Morgen stellt Fisk mit einer Fernsehansprache seine Initiative vor und erklärt somit allen Maskierten den Krieg. Es gibt Ausgangssperre ab 20h und der Ausnahmezustand wird über New York City verhängt. Auch Matts Freundin, die Psychotherapeutin Heather Glenn, hat sich auf Fisks Seite gestellt. Poindexter ist hingegen seit seinem verfehlten Schuss auf Fisk noch immer untergetaucht. Auch ihm wird in der Zukunft wohl eine wichtige Rolle zukommen.

Daredevil kündigt Karen an, dass sie Fisk besiegen können, aber dafür selber eine Armee benötigen. Im jenem Lokal, wo Foggy ein Jahr zuvor den Tod gefunden hat, geründet er sozusagen die Keimzelle einer Widerstandsgruppe. Der Kampf um die Stadt NY und deren Befreiung von Kingpins Einfluss steht somit bevor. Welche Kampfgefährten Daredevil dabei unterstützen werden, wissen wir vorerst noch nicht. Möglicherweise kehren ja auch Luke Cage und Jessica Jones zurück.

Der Punisher wurde von einer Truppe, die unter seinem Totenkopfzeichen aktiv ist, besiegt und ist in einem Privatgefängnis von Fisk gelandet, wo in Käfigen auch andere Kingpin-Gegner untergebracht sind. In einer Mid-Credit-Szene sehen wir, dass es ihm gelingt, einen Bewacher zu überwältigen - folglich wird auch er bald wieder mitmischen können. Das erfahren wir dann wohl, wenn Staffel 2 von "Daredevil: Born Again" im Jahr 2026 mit weiteren 9 Episoden startet. Für dasselbe Jahr ist auch ein "Punisher"-Special geplant.