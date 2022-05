"Daredevil", "Jessica Jones" und Co.: Disney+ holt sich Marvel-Serien

Bald Teil des MCU?

Ob die Serien (oder manche von ihnen) weitergeführt werden und neue Staffeln erscheinen, ist noch nicht bekannt, allerdings eher unwahrscheinlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Figuren weiterhin links liegen gelassen werden:

Aktuell sieht es so aus, als ob Marvel Studios die HeldInnen langsam und sachte ins MCU eingliedern möchte, wie bereits mit einem gefeierten Cameo-Auftritt von Daredevil (wie in der Serie dargestellt von Charlie Cox) in "Spider-Man: No Way Home" angedeutet wurde. Auch Jessica Jones ist ein Fan-Liebling und könnte deshalb bald in dem einen oder anderen MCU-Abenteuer auftauchen. Es wäre schließlich höchste Zeit!