"Daredevil: Born Again"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?

Der Kampf um die Seele New Yorks beginnt, da Bürgermeister Wilson Fisk aka. Kingpin die Stadt seiner brutalen Herrschaft unterwerfen will, aber Marvel-Held Matt Murdock aka. Daredevil alles daransetzt, das zu verhindern. Er kann sich dabei auch auf eine Verbündete wie Jessica Jones (Krysten Ritter) verlassen. Doch wie sieht der Episodenfahrplan für diese epische Auseinandersetzung in "Daredevil: Born Again"-Staffel 2 überhaupt aus?