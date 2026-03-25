"Daredevil: Born Again"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?
Wie sieht der Episodenfahrplan aus, wenn der gehörnte Marvel-Held mit seinen Verbündeten gegen Wilson Fisk antritt?
Der Kampf um die Seele New Yorks beginnt, da Bürgermeister Wilson Fisk aka. Kingpin die Stadt seiner brutalen Herrschaft unterwerfen will, aber Marvel-Held Matt Murdock aka. Daredevil alles daransetzt, das zu verhindern. Er kann sich dabei auch auf eine Verbündete wie Jessica Jones (Krysten Ritter) verlassen. Doch wie sieht der Episodenfahrplan für diese epische Auseinandersetzung in "Daredevil: Born Again"-Staffel 2 überhaupt aus?
Wie viele Folgen hat "Daredevil: Born Again"-Staffel 2?
Die Marvel-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht los ab 25. März 2026 auf Disney + um 3.00 Uhr früh - danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 25. März 2026: Folge 1
- 1. April 2026: Folge 2
- 8. Apr. 2026: Folge 3
- 15. Apr. 2026: Folge 4
- 22. Apr. 2026: Folge 5
- 29. Apr. 2026: Folge 6
- 6. Mai 2026: Folge 7
- 13. Mai 2026: Folge 8 (Finale)