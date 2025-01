Nachdem "Marvel's Daredevil"-Star und Kingpin-Darsteller Vincent D'Onofrio (65) vor wenigen Tagen gesagt hatte, dass sich die Trailer -Veröffentlichung von "Daredevil: Born Again" aufgrund der Brände in Los Angeles verzögere, wurde am 15. Januar, endlich ein erster Vorgeschmack auf die neue MCU-Serie veröffentlicht : Die blutige Rückkehr von Matt Murdock und Kingpin ins Marvel Cinematic Universe (MCU).

Bekannte Gesichter aus der Netflix-Serie

Charlie Cox (42) ist zurück als Matt Murdock aus der Netflix-Serie "Daredevil", während D'Onofrio Wilson Fisk/Kingpin darstellen wird. "Es ist nicht ganz unangenehm, dich wiederzusehen", sagt Wilson Fisk/Kingpin zu Matt Murdock im Trailer. Fans dürften das ähnlich sehen.

Murdock alias Daredevil, ein blinder Anwalt mit Superhelden-Fähigkeiten, kämpft in "Daredevil: Born Again" mit seiner Anwaltskanzlei für Gerechtigkeit, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk politische Ambitionen in New York hegt. Die Männer manövrieren sich auf einen unvermeidlichen Kollisionskurs.

Neben den Hauptakteuren sind auch einige bekannte Gesichter aus der Netflix-Serie wiederzusehen: Deborah Ann Woll (39, "True Blood"), Elden Henson (47, "Marvel's Daredevil") oder Jon Bernthal (48, "The Walking Dead"). Die Serie stammt von Dario Scardapane (58, "The Punisher").