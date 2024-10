Daredevil: Born Again - Alles, was wir über die Neuauflage wissen

Bisher waren es nur Gerüchte, doch jetzt ist es wirklich bestätigt: The Punisher (Jon Bernthal) wird mit an Bord von "Daredevil: Born Again" sein. "Marvel's The Punisher" ist eine Spin-Off-Serie von "Marvel's Daredevil" und lief von 2017 bis 2019 auf Netflix. Bernthal postete auf Instagram ein BTS-Bild mit Charlie Cox (Daredevil) und Deborah Ann Woll (Karen Page).

*** Update vom 25. Jänner 2024: "Daredevil: Born Again" ist bekanntlich eine Neuauflage der "Daredevil"-Netflix-Serie, man möchte wieder bei Null beginnen. Aus diesem Grund wid es auch einen neuen Cast geben. Doch abgesehen von Charlie Cox als Hauptdarsteller werden wir noch drei weitere Figuren erneut begrüßen dürfen: nämlich Bullseye (Wilson Bethel), Foggy Nelson (Elden Henson) sowie Karen Page (Deborah Ann Woll)! Das behaupten zumindest Hollywood-Insider Jeff Sneider sowie "Comicbook.com". In welchem Umfang das Comeback stattfinden wird, ist noch nicht bekannt, bei Bethel spricht man von mindestens drei Episoden. Ursprünglich hätten Henson und Woll in der neuen Serie nicht auftreten, sondern einen Off-Screen-Tod sterben sollen. ***

*** Update vom 12. Oktober 2023: Die Dreharbeiten zur "Daredevil"-Serie "Born Again" wurden auf halber Strecke gestoppt und alle für die Umsetzung verantwortlichen Personen entlassen. Somit müssen nun neue Autor:innen und Regisseur:innen gesucht werden und die Produktion steht vor einem Neustart. MCU-Chef Kevin Feige war offenbar mit dem bisher vorgelegten Material überhaupt nicht zufrieden und hat das Kreativteam zurückgepfiffen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Zum Glück bleibt uns aber immerhin Hauptdarsteller Charlie Cox erhalten. Leider bedeutet dieser Wechsel aber auch eine massive Verzögerung und der Serien-Start ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund für den Stopp war offenbar ein Serien-Konzept, das die Figur Matt Murdock erst ab Folge vier im Daredevil-Kostüm präsentierte. Feige will hingegen auf mehr Action setzen. Um solche späten Eingriffe künftig zu vermeiden, soll es auch bei Marvel ab sofort Showrunner geben und die "Marvel-Kultur mit der traditionellen Fernseh-Kultur" verbunden werden, wie Marvels Streaming-Chef Brad Winderbaum feststellt. ***

"Marvel's Daredevil" erschien auf Netflix bereits 2015 und war sowas wie der Vorreiter der Superheld:innen-Streaming-Serien. Der bis zur Spitze getriebene Konflikt zwischen Gerechtigkeitssinn und Rache, Lebensretter und Sadist, Glaube an das Rechtssystem und Selbstjustiz, macht Daredevil zu einem äußerst komplexen Charakter. Komplex, düster und blutig ist auch die Serie – und unterscheidet sich bis heute vom Rest des familienfreundlichen Marvel-Programms.

Diverse Charakterszenen stehen in "Marvel's Daredevil" genauso im Mittelpunkt wie gekonnt choreographierte Actionszenen, die in angenehmer Dosierung serviert werden und somit umso eindrucksvoller und realer daherkommen. Die Serie tauchte, im starken Kontrast zum misslungenen Kinofilm mit Ben Affleck, lustvoll ins Pulp-Genre ein und hat sich stark an der Comic-Reihe aus den 1980ern orientiert. Nachdem die Marvel-Serie 2018 nach drei Staffeln abgesetzt wurde, sah es zuerst so aus, als ob man den "Mann ohne Angst" nicht mehr zu Gesicht bekommen würde. Doch dem war zum Glück nicht so.

Charlie Cox trat in "Spiderman: No Way Home" sowie in der Serie "She-Hulk" in seiner Rolle als blinder Anwalt auf. Danach gab Marvel bekannt, dass eine weitere Serie mit Matt Murdock im Fokus kommen würde, diesmal unter der Disney-Marke: "Daredevil: Born Again". Laut Aussage von Cox wird das Drama aber nicht so werden wie "Daredevil": Im Interview mit "Extra" sagte er: "Es handelt sich um eine Staffel 1, nicht um eine Staffel 4, es ist also etwas ganz Neues. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Wenn man es noch einmal macht, sollte man es anders machen."

"Daredevil: Born Again" wird "weniger blutig" "Anders" scheint die neue Serie tatsächlich zu werden, denn Disney (die sich die Rechte an der Figur von Netflix wieder zurückholten, weshalb auch die ursprüngliche "Daredevil"-Serie aktuell auf Disney+ läuft) ist bekanntermaßen auf familienfreundlicheren Pfaden unterwegs als Netflix. Die Sorge vieler Fans, dass "Daredevil" die Härte und Düsterheit der Original-Serie in der Fortsetzung einbüßt, scheint sich deshalb tatsächlich zu bestätigen: "Meiner Meinung nach funktioniert dieser Charakter am besten, wenn er auf ein etwas reiferes Publikum ausgerichtet ist", meint Cox zwar (via "Moviebreak"), schießt aber schnell hinterher: "Mein Instinkt ist, dass es auf Disney+ dunkel sein wird, aber wahrscheinlich nicht so blutig.“ Klingt nicht nach dem Daredevil, den wir kennen und lieben ...

"Fall der Woche" Wie Kevin Feige in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verriet, wird die neue "Daredevil"-Serie stark dem "Fall der Woche"-Erzählkonzept folgen, sprich: jede Folge bekommt es der Superheld mit einem anderen Kriminalfall zu tun, der am Ende der Episode abgeschlossen ist. Trotzdem wird es gleichzeitig einen Storyplot geben, der horizontal erzählt (also über mehrere Episoden hinweg) wird. Zudem verkündete Feige, dass Staffel 1 von "Daredevil: Born Again" 18 Folgen umfassen wird.

Besetzung von "Daredevil: Born Again" Bestätigt ist natürlich, dass Charlie Cox wieder als Daredevil zu sehen sein wird. Wobei sich der Schauspieler sehr bewusst ist, dass die neue Serie seine letzte Chance sein könnte, den "Mann ohne Angst" zu spielen, wie er "NME" gegenüber offen zugab: "Wenn die Show kein Hit wird, dann war's das." Vom Rest des ursprünglichen Casts scheint nur Vincent D'Onofrio aka Kingpin wieder dabei zu sein, wie auch sein "Hawkeye"-Auftritt bereits andeutete. Heißt: Daredevil und Kingpin sind nun offiziell Teil des MCU. Aber auf noch einen ganz besonderen alten Bekannten dürfen wir uns angeblich freuen: The Punisher (Jon Bernthal) wird mit an Bord von "Daredevil: Born Again" sein. Das berichten zahlreiche gut informierte US-Medien übereinstimmend. "Marvel's The Punisher" ist eine Spin-Off-Serie von "Marvel's Daredevil" und lief von 2017 bis 2019 auf Netflix.

Welchen Starttermin hat "Daredevil"? "Daredevil: Born Again" startet ab dem 5. März 2025 auf Disney+.