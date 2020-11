Daredevil-Fans bringen Marvel in Zugzwang

Alles ist möglich

Charlie Cox verkörperte den Anwalt mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn in insgesamt 39 Episoden der Netflix-Serie und die Fans wollen ihn nun auch ihm Marvel-Universum sehen. Rein theoretisch hat Disney viele Möglichkeiten, Daredevil wieder zum Leben zu erwecken. Ob es nun eine Serie für Disney+, ein Kinofilm oder nur ein Gastauftritt in anderen Marvel-Filmen wird, bleibt abzuwarten. Das erste Mal war der Superheld 2003 auf der Leinwand zu sehen und erntete, trotz eines ambitionierten Ben Affleck in der Hauptrolle, zahlreiche negative Kritiken. Charlie Cox ist zwar kein internationaler Superstar, aber vielleicht kann seine treue Fangemeinde die Produzenten ja davon überzeugen, dass er der Richtige für die Zukunft von Daredevil ist.