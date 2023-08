Italienischer Regisseur Dario Argento dreht neuen Film in Paris

Argento bei Filmfestspielen in Venedig

Der Regisseur ist Protagonist eines Dokumentarfilms, der bei den Filmfestspielen Venedig in der Schiene "Classici" gezeigt wird. Vorgestellt wird "Panico" des Regisseurs Simone Scafidi, der sich mit Argentos Alltag beim Entwurf seines letzten Films "Occhiali neri" (Schwarze Brillen) befasst. Wie bei all seinen Filmen isolierte sich Argento wochenlang in einem Hotelzimmer, um das Drehbuch zu schreiben.