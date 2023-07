80. Filmfestspiele Venedig: Österreichische Koproduktion im Bewerb

Das Programm der am 30. August startenden 80. Filmfestspiele von Venedig steht: Festivaldirektor Alberto Barbera gab am Dienstag die heurige Auswahl bekannt, die wegen des Streiks der US-Schauspieler mit weniger Stars als in den Vorjahren lockt. 54 Länder sind beim Festival vertreten. Und Österreich hat mit der minoritären Koproduktion "Die Theorie von allem" des jungen Deutschen Timm Kröger mit Burgschauspieler Jan Bülow und Olivia Ross einen Fuß in der Tür des Wettbewerbs.