Kommt nach dem Prequel ein Sequel?

Dass derartige Sequel-Pläne bestehen, ist durchaus nicht abwegig. Immerhin gab es 2011 bereits ein Prequel unter dem Titel "The Thing", in dem die Vorgeschichte jener norwegischen Forschergruppe erzählt wird, die dann im Originalfilm ein unrühmliches Ende findet. In diesem Werk wirkten Mary Elizabeth Winstead, Davetta Sherwood und Joel Edgerton mit.

Falls das Projekt also zustande kommt und Carpenter selbst die Regie übernimmt, wäre das seine erste Arbeit seit 2010 – damals versetzte er uns mit "The Ward" in eine psychiatrische Anstalt, wo Amber Heard gegen ihren Willen festgehalten wurde und das blanke Grauen erlebte.