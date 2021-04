18 Horrorfilme, die für den Oscar nominiert wurden

Der Ermittler Ichabod Crane aus New York ist auf mehrere mysteriöse Todesfälle angesetzt worden, die sich in dem unscheinbaren Städtchen Sleepy Hollow zugetragen haben. Crane ist ein Mann des Verstandes und der Vernunft und macht sich mit neuartigen kriminalistischen Methoden an die Aufklärung der Verbrechen. Doch schon bald muss er feststellen, dass in Sleepy Hollow der Wissenschaft Grenzen gesetzt sind; spätestens dann, wenn sich Ichabod Crane dem leibhaftigen Hessen ohne Kopf persönlich gegenüber stehen sieht.

"Sleepy Hollow“ wurde in den Kategorien beste Kamera und bestes Kostüm nominiert. Hier geht's zum Film!