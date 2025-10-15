ProSieben hat die konkreten Sendetermine für die Abschiedsstaffel von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" veröffentlicht. Ab dem 30. November können sich Fans auf drei finale Episoden freuen - allerdings nicht wie gewohnt am Samstagabend. Der Sender hat die Show auf den Sonntagabend verlegt und zeigt sie dort jeweils um 20:15 Uhr, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Parallel werden die Episoden auch auf Joyn zum Streaming verfügbar sein. Bereits im Sommer hatten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) das Ende ihrer Erfolgsshow angekündigt, in der sie rund um den Globus Herausforderungen absolvieren müssen. Damit geht nach über einem Jahrzehnt eines der ersten gemeinsamen Formate des Duos bei ProSieben zu Ende. Die erste Ausgabe lief 2012, damals waren die beiden noch mit ihrer wöchentlichen Show "neoParadise" im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.

"Legenden" kehren zurück Für die Abschiedstour haben Joko und Klaas einige der bekanntesten Gesichter der Show zurückgeholt. Schauspielerin Palina Rojinski reist für Team Joko in die USA, die Zwillinge Dennis und Benni Wolter nach Indien. Comedian Hazel Brugger stellt sich in Griechenland den Herausforderungen, während Entertainer Jens "Knossi" Knossalla nach Mexiko geschickt wird. Auch Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (England), Sängerin Vanessa Mai (Griechenland), Streamer Papaplatte (Schweden) und Schauspieler Axel Stein (England) sind mit von der Partie. Moderator Steven Gätjen kämpft in Ungarn um Länderpunkte, Ex-Fußballprofi Mario Basler in Österreich. Auch "Das Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) begibt sich ein letztes Mal auf Reisen - für sie geht es nach Frankreich. Im Studio spielen Joko und Klaas um zusätzliche Punkte und ermitteln ein für alle Mal den einzig wahren Weltmeister.

Das Ende einer Ära Zum Abschied hat ProSieben noch einmal die Fakten zu 13 Jahren "Das Duell um die Welt" zusammengetragen. In bisher 34 Folgen reisten Joko, Klaas und ihre Teams für 156 Einspielfilme in 56 Länder und legten dabei 621.000 Kilometer zurück. Insgesamt stellten sich 74 Prominente den wahnwitzigen Herausforderungen: Die Zuschauer erlebten sechs Body Modifications, 26 zusätzliche Löcher in Körpern, 265 Explosionen und 56 Ohrfeigen. In den drei letzten Folgen dürfte es aber noch mal besonders wild werden. "Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderem, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten. [...] Das ist ja jetzt scheißegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind", hatte das Branchenmagazin "DWDL" Winterscheidt zitiert. Das Aus hatte sein Kollege mit dem Gefühl erklärt, mit dem Format "fertig" zu sein.