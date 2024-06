Joko und Klaas: "Das Duell um die Geld" feiert ein Revival

Ihre Wettkämpfe sind Quotengold: Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) ruhen sich auf ihren Showerfolgen mit "Das Duell um die Welt" (ProSieben) oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht aus. Noch diesen Winter startet eine neue, alte Gameshow der schlagfertigen Berliner.

Nach sieben Jahren Pause "Das Duell um die Geld" wird nach siebenjähriger Spielpause laut Senderinformationen beim ProSieben-Streamingdienst Joyn im Winter ausgestrahlt. Gute Freundinnen und Freunde aus dem Showbusiness laden Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Show, um Geld zu gewinnen. Damit knüpft das unterhaltsame Duo, das auch auf dem gemeinsamen Instagram-Profil entertaint, an den Erfolg von bislang neun Episoden an, die von Februar 2016 bis Juni 2017 bei ProSieben ausgestrahlt wurden.

Darum geht es bei "Das Duell um die Geld" An dem Spieleabend, bei dem Oliver Kalkofe (58) als Moderator unterstützt hatte, traf Quiz auf Poker, Fachwissen auf Bluffen. In einem stilvollen Pokerambiente werden den prominenten Kandidaten Quizfragen gestellt, um deren richtige Antwort am Spieltisch gepokert wird. Den Kandidaten aus Film, Fernsehen und Musik lockte damals ein Jackpot in Höhe von 6.000 Euro. Es handelte sich bei dem Format um ein Spin-off aus ihrer damaligen Late-Night-Show "Circus Halligalli" (ProSieben). Gezockt haben von 2017 bis 2017 unter anderem Star-Gäste wie Schauspielerin Nora Tschirner (43), Satiriker Jan Böhmermann (43) oder Sängerin und "The Voice Kids"-Coach Lena Meyer-Landrut (33).

Unverwechselbare Unterhaltung Thomas Münzner, Programmchef des Streamingsenders, wirbt mit den Worten: "Joyn zeigt 2024/25 so viele Originals wie nie zuvor. Mehr Reality, mehr deutsche Fiction, mehr Comedy, mehr Creator-Programme und dann auch noch Joko & Klaas zum ersten Mal als Joyn Original: Damit schaffen wir auf Joyn für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein so vielfältiges und dabei so unverwechselbares Programm wie nie."