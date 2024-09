Bei ProSieben steht wieder der Kampf um die Länderpunkte bevor. Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) duellieren sich bei "Das Duell um die Welt" mit prominenter Unterstützung bei Challenges rund um den Globus, um am Ende den begehrten Weltmeistertitel zu ergattern. Die erste von drei neuen Folgen läuft am Samstag, den 19. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Diese Promis reisen um die Welt

Für Team Joko oder Team Klaas gilt es bei "Das Duell um die Welt" über sich hinauszuwachsen. Rapper Ski Aggu (26) muss in der ersten Folge etwa in Japan gemeinsam mit 9.000 Nackten beim traditionellen Naked Men Festival teilnehmen. KiKA-Moderator Checker Tobi (38) reist nach Polen, um in einem Show-Crossover in 230 Meter Höhe eine Extremvariante des "Wer stiehlt mir die Show?"-Klassikers "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen" zu kreieren.

Für Musikerin Nina Chuba (25), aktuell auch in diesem Format zu sehen, geht es nach England in einen Comedyclub und Komiker Oliver Kalkofe (59) soll sich in Indien zum Stuntman ausbilden lassen.