„Das große Backen Österreich“: Das sind die Kandidaten 2026

Quer durchs ganze Land von Wien bis nach Tirol: Die Kandidatinnen und Kandidaten für „Das große Backen Österreich“ 2026 stehen fest. Aus sechs Bundesländern reisen die acht besten Hobbybäcker des Landes an. Für sie geht es ab 27. Oktober auf JOYN & PULS 4 in die Premieren-Staffel. Wer kann brillieren und mit Geschmack, Kreativität & Optik überzeugen, um sich den Sieg und damit den goldenen Guglhupf zu sichern?