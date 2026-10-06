„Das große Backen Österreich“: Das sind die Kandidaten 2026
Acht Hobbybäcker:innen haben sich für die größte Back-Show Österreichs qualifiziert.
Quer durchs ganze Land von Wien bis nach Tirol: Die Kandidatinnen und Kandidaten für „Das große Backen Österreich“ 2026 stehen fest. Aus sechs Bundesländern reisen die acht besten Hobbybäcker des Landes an. Für sie geht es ab 27. Oktober auf JOYN & PULS 4 in die Premieren-Staffel. Wer kann brillieren und mit Geschmack, Kreativität & Optik überzeugen, um sich den Sieg und damit den goldenen Guglhupf zu sichern?
Das sind die Kandidaten für „Das große Backen Österreich“
- Heike, 44, Burgenland (Deutschkreutz): Heike beschreibt sich selbst als chaotisch: „Bei mir spielt sich alles im Kopf ab, das ist alles so ein wirres Gedankenkarussel.“ Beruflich war sie schon in einigen Branchen tätig: von der Zahnarztassistentin bis zur Snowboard-Lehrerin, dazwischen kamen drei Kinder und ein Pony. Zum Backen ist sie erst gekommen, als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war
- Patrick, 28, Niederösterreich (Möllersdorf): Patrick ist Bautechniker in einer Immobilienverwaltungsfirma, doch Backen ist seine zweite große Leidenschaft. „Als Kind habe ich oft mit meiner Mutter gebacken und nach jahrelangem Schauen von 'Das große Backen', habe ich für den Geburtstag eines guten Freunds die allererste Motivtorte als Geschenk gebacken. Danach habe ich immer weitere gemacht und herausfordernde Motive probiert.“
- Rainer, 47, Niederösterreich (Retzer Land): Rainer ist von Beruf Bauingenieur und absoluter Teamplayer. Er bäckt, seitdem er denken kann. Geprägt wurde er von seiner Mutter, die in einer Konditorei gearbeitet hat und von Tante und Oma, denen er nie nur über die Schulter geschaut, sondern immer gleich mitgeholfen hat.
- Jutta, 65, Wien (Lobau): Als älteste Kandidatin bringt sie vor allem eines mit: Gelassenheit. Die Pensionistin blickt entspannt nach vorne, da sie so schnell nichts aus der Fassung bringt: „Wenn in letzter Minute etwas nicht klappt, bin ich gut im Improvisieren. Ich versuche Torten immer zu retten und dann kann es sein, dass gerade etwas Kreatives rauskommt.“
- Lisi, 38, Oberösterreich (Michaelnbach): Lisi kommt aus einer Großfamilie und hat das Backen schon in der Volksschulzeit in den Küchen von Großmüttern und Eltern gelernt. Für die Krankenpflegerin und zweifache Mutter ist das Backen pure Entspannung. Fast wie Yoga, aber mit viel Emotion. Ihre größten Fans sind ihre Söhne Moritz & Raphael, die Schokoladenguglhupf oder Obst- und Gemüsetorte lieben.
- Liana, 18, Steiermark (Bad Waltersdorf): Liana ist die Jüngste in der Runde und blickt voller Vorfreude auf die Show. Sie hat sich die heißbegehrte Wildcard gesichert, die im Rahmen von Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls vergeben wurde. Die 18-Jährige startet mit voller Motivation ins Rennen und das neben Vollzeitjob und Abendmatura. Gebacken wurde bei ihr zu Hause immer selbst und nie etwas gekauft.
- Alina, 29, (Graz): Die Reporterin backt für ihr Leben gern und hat schon als Kind in der Küche ihrer Eltern mitgeholfen. Nach dem Auszug hat sie sich mit Online-Videos immer tiefer ins Backen eingearbeitet. Alina berichtet: „In der Corona-Zeit bin ich ein bisschen zum Nerd geworden und hab mich auch über kompliziertere Rezepte getraut.“
- Christoph, 38, Tirol (Kauns): Christoph arbeitet als Kellner. Hinter seiner Teilnahme bei „Das große Backen Österreich“ steckt aber eine persönliche Geschichte: „Ich bin natürlich auch da, um meine Oma, die mir die Leidenschaft fürs Backen mitgegeben hat, stolz auf mich zu machen.“