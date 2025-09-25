Es ist wieder Zeit für Olivia Jones (55) und ihre "Runde der Schande": Das Reality-Format "Das große Promi-Büßen" , in dem Promis mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, geht in die vierte Staffel . Joyn hat nun verkündet, dass die neuen Folgen ab Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf dem Streamingdienst starten. Am 30. Oktober wird ProSieben dann im linearen TV die ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr zeigen. Wer sind die büßenden Promis?

Spannungen im Camp vorprogrammiert

Realitystar Serkan Yavuz (32) ist mit seinem Taktieren bereits in zahlreichen Formaten angeeckt. Auch sein Untreue-Skandal brachte ihn in die Schlagzeilen, beim "Promi-Büßen" gibt es also genügend aufzuarbeiten. Zu ihm gesellt sich Emma Fernlund (24), die wie Yavuz an der Strategie-Show "The Power" teilgenommen hat und zuvor im "Sommerhaus der Stars" mit ihrem Temperament für Aufsehen sorgte. Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) und Musikerin Edith Stehfest (30) ziehen ebenfalls ins Büßer-Camp, die beiden kennen sich bestens aus dem Dschungelcamp und könnten für Spannungen sorgen.

"Ich bin beim großen Promi-Büßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gibt "Das Sommerhaus der Stars"-Gewinner Rafi Rachek (35) zu seiner Teilnahme an. Zu erneut hitzigen Diskussionen könnte es mit "Sommerhaus"-Kollegin Theresia Fischer (33) kommen. Mit dabei sind zudem das ebenso ehemalige "GNTM"-Model Linda Braunberger, die Reality-Bekanntheiten Bellydah Venosta und Diogo Sangre und Reality-Newbie Vanessa Brahimi ("Das Sommerhaus der Normalos").

Eine Neuerung in der Sendung, in der die Promis auf engstem Raum in einem Lager wohnen, Spiele absolvieren und in der "Runde der Schande" ihre Vergehen reflektieren müssen, gibt es auch. Joyn erklärt dazu: "Erstmals entscheiden allein die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App darüber, welcher reumütige Star die ehrlichste Haut beweist und 'Das große Promi-Büßen' gewinnt."