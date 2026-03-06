"Das große Promibacken" 2026: Wer ist raus nach Folge 4?

Nachdem in Folge 3 von "Das große Promibacken" Moderatorin Paula Lambert ihre Kochschürze an den Nagel hängen musste, geht es in Folge 4 auf Sat.1 und Joyn für die sieben verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten gleich sehr herausfordernd weiter. Für wen wird diese Episode wohl den Abschied bedeuten? Die Challenge stand fest: Zweieinhalb Stunden Zeit für kreative Plunderteilchen. René Casselly ging in die Vollen und kreierte unter dem Titel "süßer Waldspaziergang" eine Komposition aus Pistazie, Vanille und Heidelbeeren. Bei der anschließenden Kritik durch die Experten Schliephake-Burchardt und Hümbs hielt der Artist den Atem an. Das Ergebnis war zwiegespalten: Optisch fehlten der Jury die Gleichmäßigkeit und etwas Farbe im Ofen, doch geschmacklich überzeugte das Ergebnis auf ganzer Linie – für Christian Hümbs war es sogar das beste Törtchen des Wettbewerbs.

Zwei weitere süße Back-Prüfungen In der zweiten Runde ging es für die Promis ans Eingemachte: Eine filigrane Baiser-Muschel mit "Physalis-Perle" stand auf dem Plan. Wer nicht mindestens 80 Minuten für das Trocknen reservierte, riskierte zähes Gebäck – eine Erfahrung, die Rebecca Immanuel und Anna-Carina Woitschack schmerzhaft machen mussten. Überraschungssieger wurde jedoch Ex-Fußballer Thomas Helmer. Obwohl er das Design der "offenen Muschel" nicht ganz traf, überzeugte das Handwerk. Mit 14 Punkten und dem Prädikat "perfekt gebacken" stürmte der bescheidene Ex-Profi an die Spitze des Feldes. In der finalen Herausforderung "Eis, Eis, Baby!" ging es um die kulinarische Identität der Teilnehmer. Gefragt war eine 3D-Torte, die das persönliche Lieblingseis widerspiegelt. René Casselly punktete mit seiner Interpretation von Spaghetti-Eis und sicherte sich damit die Sympathie von Christian Hümbs. Der Juror war sichtlich beeindruckt und lobte das Werk als eine Kombination aus visuellem Spektakel und exzellentem Geschmack.

Überraschendes Aus für einen Promi Vom kulinarischen Höhenflug bis zum bitteren Ende: Während Alexander Mazza und Thomas Helmer mit kreativen Details und harmonischen Geschmackskombinationen bei Christian Hümbs punkteten, wurde die Buttercreme-Lastigkeit Maximilian Arland zum Verhängnis. Trotz eines persönlichen Back-Rekords bei den Böden reichte es für den Sänger nur für den letzten Platz der Woche. Das führte zu einem echten Gänsehaut-Moment bei der Verkündung: Arabella Kiesbauer, die sich bereits auf ihren Abschied eingestellt hatte, reagierte sichtlich geschockt über ihren Verbleib in der Show. Hier könnt ihr auf Joyn die komplette vierte Folge von "Das große Promibacken" streamen