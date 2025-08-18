Die Komödie ist auf Anhieb auf Platz 1 der österreichischen Kinocharts gestartet und eroberte am Starttag und über das erste Wochenende die Top-Platzierung. Mit über 166.000 begeisterten Zuschauer:innen hat "Das Kanu des Manitus" trotz hochsommerlicher Hitze die Kinosäle gefüllt. Dies ist nicht nur der beste Kinostart eines deutschsprachigen Films seit dem Jahr 2017, sondern wurde auch der Besucherrekord zum Filmstart eines Kinofilms seit der COVID-Pandemie erzielt.

Trotz sonnigem Wetter, das traditionell die Besucherzahlen drückt: "Das Kanu des Manitus" ist stark in die Kinos gestartet .

Die Zahlen aus Deutschland

In Deutschland liegen die Dinge ähnlich: Laut dem Branchenmagazin "Blickpunkt:Film" spielte die späte Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" von 2001 8,3 Millionen Euro ein. Für diesen Umsatz sorgten 770.000 Karten, die seit dem Debüt von Herbigs Westernkomödie am vergangenen Donnerstag gelöst wurden.

Mit diesen Zahlen gelang "Das Kanu des Manitu" der zweitbeste Kinostart dieses Jahres in Deutschland. Nur "Ein Minecraft Film" debütierte 2025 erfolgreicher. Die Videospieladaption lockte im April an ihrem ersten Wochenende 840.000 Menschen ins Kino. Das Sequel verwies "Lilo & Stitch" (740.000 Tickets) auf Platz drei der besten Starts des Jahres.

Von den Zahlen des Vorgängers ist "Das Kanu des Manitu" aber noch weit entfernt. "Der Schuh des Manitu" setzte vor fast 25 Jahren 11,723 Millionen Tickets ab. Damit ist die Winnetou-Parodie bis heute der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten.

"Das Kanu des Manitu" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!