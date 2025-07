Die weiten Western-Panoramen von "Das Kanu des Manitu" können Kinozuschauerinnen und -zuschauer bald auf der größtmöglichen Leinwand erleben. Wie die Constantin Film mitteilt, läuft die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Kultkomödie "Der Schuh des Manitu" als erster deutscher Film überhaupt in Österreich und Deutschand im IMAX-Format im Kino . Das ist sonst nur Hollywood-Blockbustern wie etwa Christopher Nolans (54) "Oppenheimer" oder "Dune" von Denis Villeneuve (57) vorbehalten.

Michael Bully Herbig freut sich auf "gigantische IMAX-Leinwand"

"Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX-Leinwand!", jubelt Michael "Bully" Herbig (57) in einer Stellungnahme. "'Das Kanu des Manitu' in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Größer geht's nicht!"

Und dennoch scheint das riesige Format - Filmliebhaber schwören neben den extra großen Leinwänden in IMAX-Kinosälen auch auf scharfe Bilder und kraftvollen Klang - für "Das Kanu des Manitu" mehr als angemessen. Schließlich sahen fast 12 Millionen Zuschauer einst "Der Schuh des Manitu" und machten ihn damit zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinostarts überhaupt.