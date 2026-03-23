Frohe Western! Pünktlich zum Osterfest macht RTL+ allen Filmfans ein riesiges Geschenk: Am Ostersonntag , den 5. April 2026 , startet der Mega-Blockbuster "Das Kanu des Manitu" exklusiv im Streaming . Nachdem über sechs Millionen Kinozuschauer das Comeback der Kult-Blutsbrüder gefeiert haben, bringt Michael Bully Herbig den Wilden Westen nun direkt in unsere Wohnzimmer. Um Punkt 12 Uhr mittags - "High Noon" - heißt es: Sattelt die Pferde für einen unvergesslichen Familienmoment!

Nostalgie, Slapstick und echtes Blockbuster-Feeling

Mit einem hochkarätigen Cast und einer packenden Jagd nach dem sagenumwobenen Kanu ist beste Unterhaltung für die Feiertage garantiert. Regisseur und Hauptdarsteller Bully knüpft mit gewohntem Wortwitz und spektakulären Kulissen (von Spanien bis New Mexico) an den legendären "Schuh des Manitu" an. Neben den altbekannten Helden Christian Tramitz und Rick Kavanian glänzt das Ensemble mit Stars wie Jasmin Schwiers und Sky du Mont. Ein besonderes Highlight: Der Film markiert den Leinwand-Abschied dieser Schauspiel-Legende.

Bully verspricht: "Damit erreicht meine Karriere als Osterhase ihren absoluten Höhepunkt!“ Freut euch auf gewohnt treffsicheren Humor, rasanten Slapstick und das unschlagbare Duo Abahachi & Ranger im Visier einer gefährlichen Bande.