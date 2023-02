Carla Nowak (Leonie Benesch aus "Das weiße Band"), eine engagierte Sport- und Mathematiklehrerin, tritt ihre erste Stelle an einem Gymnasium an. Im neuen Kollegium fällt sie durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule zu einer Reihe von Diebstählen kommt und einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen.

Zwischen empörten Eltern, rechthaberischen KollegInnen und angriffslustigen SchülerInnen versucht Carla, zu vermitteln, wird dabei jedoch schonungslos mit den Strukturen des Systems Schule konfrontiert. Je verzweifelter sie sich bemüht, alles richtig zu machen, desto mehr droht die junge Lehrerin daran zu zerbrechen.

Das ist der gesellschaftskritische Inhalt von "Das Lehrerzimmer" – und das ist der Trailer: