Zusätzliche Zielgruppen dank Spezialwochen

Wie der Sender auf Anfrage von spot on news mitteilt, hat das Special auf Hoher See beim Publikum für positive Resonanz gesorgt. Die Erfahrung zeige, dass sich der Großteil des Stammpublikums besonders in den klassischen "Dinner"-Wochen wiederfinde. "Gleichzeitig nutzen wir Spezialwochen gezielt, um zusätzliche Zielgruppen anzusprechen und dem Format immer wieder neue Impulse zu geben", heißt es vom Sender weiter.

Für die kommenden Monate gibt es bereits weitere konkrete Pläne: Vom 5. bis 9. Mai wird es beim "Perfekten Dinner" eine Influencer-Woche geben. Mit dabei sind demnach unter anderem die Social-Media-Stars anajohnson, lass_ma_kochen und two.moms.one.journey.

Auf die Frage nach einer nächsten "Promi Dinner"-Variante oder einer Dschungelcamp-Ausgabe antwortet der Sender: "Derzeit sind keine neuen Folgen geplant."