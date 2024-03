Drei-Gänge-Menü mit 20 Euro

In "Das Schnäppchen-Menü" sollen dabei zwei Teams gegeneinander antreten, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von 20 Euro zu kochen. Wer Alexander Kumptner von seinem Menü überzeugt, kann am Ende ein Preisgeld mit nach Hause nehmen, teilte der Sender über die Show mit. Haubenkoch Kumptner, der aus Wien stammt, hat bereits reichlich TV-Erfahrung gesammelt. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Auftritte bei "The Taste" oder in "Die Küchenschlacht".