Starkoch Johann Lafer (66) bekommt eine neue Kochshow in Sat.1. Ab Frühsommer 2024 präsentiert der 66-Jährige "Drei Teller für Lafer" am Nachmittag, wie der Sender am 11. März bekannt gab. In der Sendung wird Johann Lafer der Mitteilung zufolge ein kulinarisches Motto vorgeben.

Drei Hobbyköche aus drei Generationen sollen dann jeweils "einen kulinarischen Teller" dazu kreieren - mit ihren eigenen Zutaten und ihren persönlichen Interpretationen des Mottos. "Der Sternekoch kommentiert, hat den ein oder anderen Kochtipp parat - und am Ende entscheidet er, welcher Teller gewinnt", heißt es weiter über das neue Format.