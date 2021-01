Das sind die emotionalsten Momente aus "Dawson's Creek"

Jacks Coming Out

In der zweiten Staffel hat Jack McPhee, gespielt von Kerr Smith, sein Coming Out – sein Vater scheint mit der Tatsache überhaupt nicht zurecht zu kommen. "Ich sehe, wie du mich ansiehst – und ich weiß, dass du es weißt", so Jack. Nach der Konversation, in der sein Vater wenig Verständnis aufbringt, beschließt Jack von zu Hause auszuziehen und seinen Weg alleine zu bestreiten.