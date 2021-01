Das sind die 6 heißesten Filme auf Netflix

365 Tage (2020)

Der polnische Erotikfilm wurde bei seinem Release heftig diskutiert. Das Wechselspiel aus Dominanz und Unterwürfigkeit erinnert an den Klassiker "Fifty Shades of Grey", dennoch wurde der Film dafür kritisiert, das Stockholm Syndrom zu romantisieren. Die Geschäftsfrau Laura (Anna-Maria Sieklucka) wird von einem Mafiaboss (Michele Morrone) entführt und gefangen gehalten. Er gibt ihr ein Jahr Zeit, sich in ihn zu verlieben – sollte das nicht der Fall sein, darf sie gehen. Schafft man es, den emotionalen Missbrauch auszublenden, überzeugt der Film mit heißen Sexszenen, die definitiv Inspiration bieten können.