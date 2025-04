Das erste "Sommerhaus der Normalos" hat sein Siegerpaar gekürt : RTL+ veröffentlichte die achte und letzte Folge der Reality-TV-Sendung. Am Ende setzten sich Hendrik Sünder (28) und Sophie Welack (22) durch. Die erste Staffel des Spin-offs stand dem prominenten "Sommerhaus der Stars" meist in nichts nach. Denn für Drama, Krawall und Tränen sorgten auch die "Normalos". Das ist offenbar auch der Grund, warum RTL am Ableger festhält.