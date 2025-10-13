Wieder volles Haus

Laut "RTL.de" wird es in Folge 6 (ab 14. Oktober 0 Uhr auf RTL+ verfügbar) zum Einzug kommen, mit dem die beiden für sehr gemischte Reaktionen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Promi-WG sorgen. Edda fühle sich "jetzt langsam verarscht. Es fliegen zwei raus und jetzt kommen schon wieder welche." Denn Reality-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (36) und Partner Ersin (37) waren ebenfalls bereits als Nachrückerpärchen zu der Gruppe gestoßen. "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Partnerin Stefanie (37) freuen sich allerdings über die "Neuen", denn Steffi weiß: "Jeder Neue ist für uns ein Geschenk, weil er nicht in der Allianz ist und uns aus der Schusslinie so ein bisschen wegbringt."

Paulina Ljubas (28) kennt die beiden Nachrücker, sie waren Kollegen bei "Köln 50667". Dort hat sich das Paar, das seit Februar 2020 liiert und seit 2023 verheiratet ist, auch kennengelernt. Die beiden verliebten sich am Set des RTLzwei-Formats und daraus wurde eine Beziehung. Die beiden haben auch eine Tochter. "Wir wollen gewinnen, wir wollen Eindruck hinterlassen", gab Louise Matejczyk vor dem Einzug in einem RTL-Statement zu verstehen. Und: "Wir bringen Stimmung, aber können auch anders, wenn's sein muss. Wir sind ein gutes Team, aber wir können auch ordentlich streiten. Früher sind schon mal Teller geflogen."