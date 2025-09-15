Die RTL-Kult-Reality feiert ein Jubiläum: 82 Paare kämpften bisher um das Preisgeld. Was hat es mit dem Fluch auf sich?

Drama, Tränen, Streit und Couple-Spiele - das "Sommerhaus der Stars" wird zehn Staffeln alt und feiert dieses Jubiläum mit noch mehr Krawall als je zuvor. Seit 2016 zeigt die RTL-Realityshow, wie weit Promipaare für ein Preisgeld und den Titel gehen - auch unter der Prämisse, ihre Beziehung vor aller Augen zu zerstören.

Der Sommerhaus-Fluch Die Bilanz nach zehn Staffeln liest sich dabei nicht gerade einladend: 82 Paare wagten sich bisher in die Villa des Grauens, doch nur 37 überlebten den Reality-Härtetest - 43 Lieben zerbrachen nach oder während der Show. Das entspricht einer Trennungsquote von über 50 Prozent. In zwei Fällen endete die Beziehung durch den Tod eines Partners. Von den neun Gewinner-Paaren sind heute auch nur noch drei zusammen: Uwe und Iris Abel (Staffel 3, 2018) - zugleich das älteste Sommerhaus-Siegerpaar aller Zeiten -, Caro und Andreas Robens (Staffel 5, 2020) sowie Sam Dylan und Rafi Rachek (Staffel 9, 2024).

Gewinner und Verlierer im Sommerhaus Erste Vorzeichen für die zahlreichen Trennungen kann man in bisher 81 ausgestrahlte Folgen mit einer Gesamtlaufzeit von etwa 458.099 Sekunden verfolgen. Wer also alle Staffeln am Stück schauen möchte, verbringt mehr als fünf volle Tage ununterbrochen vor dem Bildschirm. Doch wer war in all diesen Minuten am erfolgreichsten? Johannes Haller und Yeliz Koc schrieben in Staffel 4 Geschichte: Sie sicherten sich fünfmal den begehrten Nominierungsschutz - ein Rekord, den kein Paar davor oder danach erreichen konnte. Am anderen Ende der Skala stehen die Schnellaussteiger: Rocco Stark und Angelina Heger sowie Martin und Sonja Semmelrogge verbrachten die kürzeste Zeit im Sommerhaus und flogen bereits in der ersten Folge raus. Acht Promi-Paare verließen das Sommerhaus freiwillig: Die ersten waren Neue-Deutsche-Welle-Star Hubert Kah und Illona Magyar in der ersten Staffel 2016, zuletzt warfen 2023 Schlagerstar Tim Toupet und seine Carina Crone das Handtuch. Zwei weitere Pärchen verließen das Haus aus gesundheitlichen Gründen - und Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Gigi Birofio und Dana Feist wurden 2023 wegen Handgreiflichkeiten von der Produktion rausgeschmissen. Besonders tragisch: Von den ehemaligen Bewohnern mussten die Fans bereits von René Weller, Sonja Semmelrogge, Jens Büchner und Willi Herren für immer Abschied nehmen.

Laura Müller ist die jüngste Kandidatin Durchschnittlich ist der Star übrigens 38,1 Jahre alt, wenn er es ins Sommerhaus schafft. Die jüngste Teilnehmer aller Zeiten ist dabei Laura Müller, die mit gerade mal 18 Jahren 2019 zusammen mit ihrem heutigen Ehemann Michael Wendler einzog. Am anderen Ende der Altersskala steht Bert Wollersheim, der 2018 mit 67 Jahren antrat. Das jüngste Siegerpaar waren Patrick Romer (damals 26) und Antonia Hemmer (damals 22) in Staffel 7. Und wer krönt sich in der Jubiläumsstaffel zum Promipaar des Jahres? Die zehnte Staffel startet am 16. September (20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorab bei RTL+), direkt am nächsten Tag folgt die zweite Folge. Acht neue Paare ziehen ein, darunter Schauspiel-Legende Jochen Horst mit Ehefrau Tina, Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz mit Partner Pierre und "Hot Banditoz"-Frontmann Silva Gonzalez mit Sängerin Stefanie Schanzleh. Mit elf neuen Folgen inklusive "Das große Wiedersehen" verspricht das Jubiläum wieder Drama pur.