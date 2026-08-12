„Das Sommerhaus der Stars“: Welche Teilnehmer sind 2026 dabei?

Die wahre Unterhaltungsschmiede steht im Westmünsterland: Das Sommerhaus in Bocholt-Barlo öffnet wieder sein kleines Törchen und heißt die Stars des Sommers willkommen. Jetzt gibt es gleich zwei Neuigkeiten: Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ startet im September 2026 bei RTL. Außerdem zieht mit Reality-Star Julian F. M. Stoeckel (39) und Partner Marcell Damaschke (31) ein weiteres, bislang nicht angekündigtes Promipaar ins Sommerhaus ein.

In welcher Folge die beiden auf die Konkurrenten treffen, bleibt aber vorerst geheim. Die anderen Teilnehmer sind aber bekannt: Sängerin Vanessa Neigert, Reality-Stars Nico Legat, Alexander Molz und Hati Suárez, TV-Kommissar Michael Naseband, Rapperin Anita Latifi und Ehemann Fabrice, Reality-Pärchen Anna und Tano, Rapper Ferry und Yoga-Lehrerin Kathy Reality-TV-Paar Michelle Daniaux und Freund Sandro .

Wann läuft „Das Sommerhaus der Stars“ 2026?

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ startet am Dienstag, 8. September, um 20:15 Uhr bei RTL. Die neuen Folgen laufen anschließend immer dienstags um 20:15 Uhr, zusätzlich gibt es je einen Donnerstagstermin in der Startwoche sowie in der vierten Ausstrahlungswoche.

Auf RTL+ ist Folge 1 bereits ab Dienstag, 25. August, verfügbar. Anschließend erscheint dort bis zum Finale (Folge 10) jeden Dienstag eine neue Folge.

Die Wiedersehensshow mit Moderatorin Frauke Ludowig ist exklusiv am 3. November auf RTL+ zu sehen.