„Villa der Versuchung“ 2026: Welche Teilnehmer sind in Staffel 2?
Verona Pooth lädt wieder auf SAT.1 und Joyn 14 Prominente an einen Ort ein, der für alle zum Härtetest wird.
Verona Pooth lockt in die „Villa der Versuchung“: 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Diese 14 Promis sind 2026 dabei
- Tatjana Gsell: Bekannt gewordene deutsche Society-Lady und ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin, die vor allem durch diverse Fernsehformate Schlagzeilen machte.
- Tommy Pedroni: Französischer Reality-TV-Darsteller, Schwimmtrainer und Influencer, der durch Formate wie Ex on the Beach und Are You The One? – VIP bekannt wurde.
- Erik Seidl: Besser bekannt als Satansbratan. Der Wiener zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Content Creatorn und wurde mit seinen humorvollen Videos auf TikTok und Instagram bekannt.
- Jenny Elvers: Deutsche Schauspielerin und Moderatorin, die in den 1990er-Jahren durch Film und Fernsehen bekannt wurde und regelmäßig in Reality-Shows zu sehen ist.
- Jana Urkraft: Künstlername der deutschen Schauspielerin und Sängerin Jana Pallaske (Fack ju Göhte, Dschungelcamp).
- Chika Oambrose (Ojiudo-Ambrose): Reality-TV-Teilnehmerin und Sport- und Fitnesskauffrau, die unter anderem durch Formate wie CoupleChallenge bekannt wurde.
- Roland Ludomirska: Österreichischer schillernder Society-Unternehmer, Mode-Designer und Reality-TV-Darsteller (bekannt aus Formaten wie Kampf der Realitystars).
- Annika Kärsten-Hoenig: Ehefrau des bekannten deutschen Schauspielers Heinz Hoenig, die durch gemeinsame mediale Auftritte und ihre Teilnahme an Reality-Formaten Bekanntheit erlangte.
- Nicolas Puschmann: Der Deutsche erlangte 2019 als erster „Prince Charming“ in der gleichnamigen Kuppelshow große Bekanntheit .
- Frenzy: Deutsche Partyschlagersängerin (früher auch als „Frenzy Blitz“ auf Mallorca aktiv).
- Thorsten Legat: Ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer, der heute als populärer, temperamentvoller Reality-TV-Star (Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars) gefeiert wird.
- Elsa Latifaj: Eine der bekanntesten Reality-TV-Persönlichkeiten Österreichs, die durch ihre temperamentvolle Art in Sendungen wie Germany's Next Topmodel und Prominent getrennt auffiel.
- Jens Hilbert: Deutscher Unternehmer, Selfmade-Millionär und Reality-TV-Darsteller, der vor allem durch seine Haarentfernungs-Kette und den Sieg bei Promi Big Brother bekannt wurde.
- Paddy Kroetz: Deutscher Journalist, Reporter und Fernsehmoderator, der vor allem durch Boulevard-Formate wie Explosiv und diverse Reality-TV-Projekte bekannt ist.
„Villa der Versuchung“ ist ab Montag, 3. August um 20:15 Uhr in SAT 1 und auf Joyn zu sehen.