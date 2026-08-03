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„Villa der Versuchung“ 2026: Welche Teilnehmer sind in Staffel 2?

Eine große Gruppe von Menschen posiert vor einer modernen Villa mit Pool, während eine Frau in einem roten Kleid im Vordergrund steht.
03.08.26, 09:51
Verona Pooth lädt wieder auf SAT.1 und Joyn 14 Prominente an einen Ort ein, der für alle zum Härtetest wird.

Verona Pooth lockt in die „Villa der Versuchung“: 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

„Die Verräter“-Staffel 4: Das sind die Teilnehmer 2026

Diese 14 Promis sind 2026 dabei

  • Tatjana Gsell: Bekannt gewordene deutsche Society-Lady und ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin, die vor allem durch diverse Fernsehformate Schlagzeilen machte.
  • Tommy Pedroni: Französischer Reality-TV-Darsteller, Schwimmtrainer und Influencer, der durch Formate wie Ex on the Beach und Are You The One? – VIP bekannt wurde.
  • Erik Seidl: Besser bekannt als Satansbratan. Der Wiener zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Content Creatorn und wurde mit seinen humorvollen Videos auf TikTok und Instagram bekannt.
  • Jenny Elvers: Deutsche Schauspielerin und Moderatorin, die in den 1990er-Jahren durch Film und Fernsehen bekannt wurde und regelmäßig in Reality-Shows zu sehen ist.
  • Jana Urkraft: Künstlername der deutschen Schauspielerin und Sängerin Jana Pallaske (Fack ju Göhte, Dschungelcamp).
  • Chika Oambrose (Ojiudo-Ambrose): Reality-TV-Teilnehmerin und Sport- und Fitnesskauffrau, die unter anderem durch Formate wie CoupleChallenge bekannt wurde.
  • Roland Ludomirska: Österreichischer schillernder Society-Unternehmer, Mode-Designer und Reality-TV-Darsteller (bekannt aus Formaten wie Kampf der Realitystars).
  • Annika Kärsten-Hoenig: Ehefrau des bekannten deutschen Schauspielers Heinz Hoenig, die durch gemeinsame mediale Auftritte und ihre Teilnahme an Reality-Formaten Bekanntheit erlangte.
  • Nicolas Puschmann: Der Deutsche erlangte 2019 als erster „Prince Charming“ in der gleichnamigen Kuppelshow große Bekanntheit .
  • Frenzy: Deutsche Partyschlagersängerin (früher auch als „Frenzy Blitz“ auf Mallorca aktiv).
  • Thorsten Legat: Ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer, der heute als populärer, temperamentvoller Reality-TV-Star (Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars) gefeiert wird.
  • Elsa Latifaj: Eine der bekanntesten Reality-TV-Persönlichkeiten Österreichs, die durch ihre temperamentvolle Art in Sendungen wie Germany's Next Topmodel und Prominent getrennt auffiel.
  • Jens Hilbert: Deutscher Unternehmer, Selfmade-Millionär und Reality-TV-Darsteller, der vor allem durch seine Haarentfernungs-Kette und den Sieg bei Promi Big Brother bekannt wurde.
  • Paddy Kroetz: Deutscher Journalist, Reporter und Fernsehmoderator, der vor allem durch Boulevard-Formate wie Explosiv und diverse Reality-TV-Projekte bekannt ist.

„Villa der Versuchung“ ist ab Montag, 3. August um 20:15 Uhr in SAT 1 und auf Joyn zu sehen.

film.at, fs