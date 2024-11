Die "Traumschiff"-Folgen am 2. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr gehören für viele Zuschauerinnen und Zuschauer fest zum jährlichen TV-Programm. Auch Ende 2024 und Anfang 2025 geht es für Florian Silbereisen (43, Kapitän Max Parger), Barbara Wussow (63, Hoteldirektorin Hanna Liebhold), Daniel Morgenroth (geb. 1964, Staffkapitän Martin Grimm) und Collien Ulmen-Fernandes (43, Schiffsärztin Jessica Delgado) wieder auf Reisen. Das ist bisher über die Reiseziele und den Cast bekannt.

Für Harald Schmidt geht es in die USA

Am Donnerstag, 26. Dezember 2024, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr die Ausgabe "Das Traumschiff: Hudson Valley". Mit dabei sein wird Harald Schmidt (67), der seit 2008 immer mal wieder in der ZDF-Reihe zu sehen ist, seit Folge 60 als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. In der neuen Folge werden zudem Natalia Avelon (44), Wigald Boning (57) und Sönke Möhring (52) zu sehen sein. Ebenfalls mit dabei sind: Alissa Lazar, Marc Schöttner, Peter Kremer, Pablo Konrad und Adnan Maral.

Die Dreharbeiten fanden laut einer Mitteilung im US-Bundesstaat New York statt. Das Team war unter anderem in Germantown in einer Villa, in Rhinebeck für Hotel-Szenen, in Poughkeepsie am Pier oder im Stadtzentrum von Kingston in einem Feuerwehrmuseum und in einem Barbershop unterwegs.