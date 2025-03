David Arquette (53) kehrt überraschend in "Scream 7" zurück. Das will das Branchenmagazin "Deadline" exklusiv von einem Insider erfahren haben. Der Schauspieler verkörperte in den ersten fünf Filmen Deputy Dewey Riley , der schließlich umgebracht wurde.

Im Sommer gab er sich noch ahnungslos

Die Figur tauchte erstmals im Originalfilm "Scream - Schrei!" (1996) auf. Dewey Riley ist der ältere Bruder von Tatum Riley (Rose McGowan) und tollpatschiger Polizist, der versucht, die Morde in der Stadt Woodsboro aufzuklären. Tatum war das fünfte Opfer der Serienmörder der Woodsboro Murders (gespielt von Skeet Ulrich und Lillard), was Dewey sehr mitnahm. Er selbst wurde dann im fünften Teil (2022) von Amber Freeman, gespielt von der frisch gebackenen Oscar-Preisträgerin Mikey Madison (25), ermordet.

Wie die "Auferstehung" im siebten Teil erklärt wird, ist noch nicht bekannt. Aber der Filmtod scheint kein Hindernis für ein Comeback zu sein: Zuvor war schon bekannt geworden, dass auch Scott Foley (52) und Matthew Lillard (55) für "Scream 7" zurückkehren werden, obwohl ihre Figuren ebenfalls getötet wurde.

Noch im Juli 2024 gab sich Arquette übrigens ahnungslos bei einem Auftritt bei "Watch What Happens Live". Damals antwortete er auf die Frage eines Fans, ob seine Rückkehr in irgendeiner Form möglich sei, mit den Worten: "Ich glaube nicht - ich meine, ich weiß es nicht. Ich schätze, es besteht die Möglichkeit, aber ich habe keine Anrufe oder so bekommen."

In "Scream 7" gibt es auch ein Wiedersehen mit Neve Campbell (51) und Arquettes Ex-Frau Courteney Cox (60). Der geplante Kinostart ist Februar 2026.