Neve Campbell (50) hat bei Instagram höchstpersönlich ihre Rückkehr zum "Scream"-Franchise verkündet. "Ich bin so aufgeregt, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen: Sidney Prescott kommt zurück", schreibt sie zu einem Foto, das das Script für den siebten Teil der Horror-Reihe zeigt, der noch ohne Namen auskommen muss. "Es war immer ein Riesenspaß und eine Ehre, Sidney in den 'Scream'-Filmen spielen zu dürfen", schwärmt Campbell in ihrem Posting weiter. "Meine Wertschätzung für diese Filme und für das, was sie für mich bedeutet haben, hat nie nachgelassen."