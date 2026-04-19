"John Rambo" ist eine Prequel-Geschichte , die vor den Ereignissen des ersten Teils der berühmten Filmreihe mit Sylvester Stallone (79) spielt. US-Schauspieler Noah Centineo (29) wird darin zu John Rambo. David Harbour soll Major Trautman spielen, Rambos Vorgesetzten . In der ursprünglichen "Rambo"-Trilogie, die in den 1980er Jahren erschien, wurde diese Rolle von Richard Crenna (1926-2003) verkörpert.

David Harbour (51) wird offenbar Teil der "Rambo"-Welt. Der "Stranger Things"-Star ist laut "The Hollywood Reporter" im Actionfilm "John Rambo" zu sehen. Regie führt der finnische Filmemacher Jalmari Helander (49), der Regisseur von "Sisu".

Auch Sylvester Stallone ist Teil des Projekts

Im März wurde bereits bekannt, dass auch Sylvester Stallone bei dem Projekt involviert ist. Der Actionstar verriet via Instagram, dass er als ausführender Produzent an dem Prequel über seine berühmte Filmfigur beteiligt ist. Zunächst hieß es, dass Stallone kein Teil der Vorgeschichte des traumatisierten Vietnamveterans sein wird.

"Rambo war immer ein großer Teil meines Lebens und meiner Karriere", sagte Stallone in seinem Instagram-Video. Er könne nicht begeisterter sein, ein Teil der Originstory der Figur zu sein. Er hielt ein Drehbuch in die Kamera, auf dessen Deckblatt groß sein Name prangt. "Ein Charakter, der auf Widerstandsfähigkeit, Überleben und den Narben des Krieges aufgebaut ist", schrieb Stallone neben den Clip. Und: "Er bedeutet mir und dem Publikum auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten sehr viel."

"Jetzt kehren wir zurück zu den Anfängen seiner Geschichte", so Stallone weiter. Es gehe in dem Prequel darum, "die frühen Kapitel des Mannes zu erkunden", bevor er zur "Legende" wurde. Sylvester Stallone gab 1982 in "Rambo" erstmals den wortkargen Veteranen. Bei der Verfilmung des Romans "First Blood" von David Morrell (82) gehörte er auch zu den Drehbuchautoren. Zwischen 1985 und 2019 folgten vier Fortsetzungen.