Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Monaten, jetzt scheint es spruchreif zu werden: Noah Centineo (29), der mit romantischen Netflix-Komödien bekannt wurde, steht vor seinem womöglich größten Karrieresprung. Der US-Schauspieler befindet sich laut Branchenkreisen in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in "John Rambo" , einem Prequel der kultigen Action-Reihe mit Sylvester Stallone (79). Das berichtet unter anderem "Deadline" .

Ist Sylvester Stallone beteiligt?

Millennium Media, das Produktionshaus hinter dem Projekt, hat sich bereits den finnischen Regisseur Jalmari Helander (49) gesichert, der bei dem Kriegs- und Actionfilm "Sisu" Regie führte und das Drehbuch schrieb. Das "John Rambo"-Drehbuch stammt von Rory Haines und Sohrab Noshirvani, die unter anderem an "Black Adam" mitgeschrieben haben.

Sylvester Stallone, der ikonische Darsteller des muskelbepackten Veteranen, soll nicht an dem Projekt beteiligt sein. Wie es aus Produktionskreisen heißt, wurde der Actionstar jedoch über Centineos mögliche Besetzung informiert. Stallone verkörperte John Rambo ab 1982 in insgesamt fünf Filmen und machte die Figur zu einem der bekanntesten Actionhelden der Kinogeschichte. David Morrells Originalroman "First Blood" bildete die literarische Vorlage für den ersten Film. Das neue Projekt soll die Geschichte des Kriegsveteranen während des Vietnamkriegs erzählen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2026 in Thailand beginnen.