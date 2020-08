David Zucker, Schöpfer von "Die nackte Kanone", wirkte nun an "Mossad" mit

Die Abenteuer des vom Pech verfolgen Mossad-Agenten Guy Moran, der eine Schlappe wieder ausbügeln möchte und nach der Entführung eines amerikanischenTech-Milliardär seine große Chance wittert, wurden in Israel zum Sommerhit des Jahres 2019. In unseren Kinos startet der Film am 14.8., wie man auch dem KINOPROGRAMM entnehmen kann.